Após ser chamado de ‘judas’, Mateus Carrieri se explica sobre Jojo Todynho

Reprodução/Instagram Jojo Todynho rejeita Matheus Carrieri

Mateus Carrieri, o 14º eliminado de ‘A Fazenda 12’, teve que se explicar sobre as duas finais dos sonhos que ele revelou quando ainda estava no reality show da Record. Durante à tarde deste sábado (11), o ator revelou para Biel e Tays, que queria o trio no último dia da atração. Mais tarde, no ao vivo, ao ser questionado por Miono, Mateus disse que queria estar com a Jojo Todynho e Biel.

Na Cabine de Descompressão, Mateus se justificou ao ver as duas cenas. “Na verdade, foi uma coisa despretensiosa. Assim, as pessoas que ficaram aqui para essa final, vou ser bem sincero, tirando a Stéfani [Bays], que a gente não se entendeu bem, são pessoas que gostei muito. A minha grande parceira no programa todo foi a Jojo, gostaria de fazer a final com ela, adorei ela, não conhecia pessoalmente”, começou o desabafo para logo completar o raciocínio: “Claro que se a final fosse também Biel e Tays, e eu estivesse junto, ficaria feliz. Posso falar que hoje a minha torcida seria para Jojo, Tays e Biel. Foi um comentário despretensioso, longe de mim querer magoar os fãs da Jojo que sempre torceram por mim.”, assumiu já sabendo que os seguidores da funkeira estão o chamando de ‘traidor’ e ‘judas’ .

O peão ainda viu imagens de Jojo se mostrando decepcionada com ele. Mas, Mateus reafirmou o sentimento que tem por Biel e por Jojo.”Acho que ela deve estar como a Jakelyne [Oliveira], Mariano e Stéfani, que bateram nessa tecla da minha amizade com o Biel. Ela tem esse problema com o Biel, tem essa rivalidade, não se entendeu totalmente com ele. Fiquei no meio do caminho dos dois, fiquei dividido. Fiquei triste dela ter esse sentimento por mim, essa desconfiança”.