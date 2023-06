Após ser cassado, Dallagnol é convidado a assumir cargo no Podemos

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 25/04/2023 Cassado, Deltan Dallagnol pode assumir cargo no Podemos

Após ser cassado, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (PR) foi convidado pelo Podemos para assumir um cargo remunerado na legenda. O partido quer que o ex-procurador da Lava Jato no comando da formação de lideranças políticas.

O cargo, segundo o partido, será remunerado, mas não há informações sobre o salário que Deltan poderá receber. Ele ainda deu respostas à proposta do Podemos.

Deltan Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 16 de maio. O tribunal entendeu que houve irregularidade por parte dele ao solicitar exoneração do cargo de procurador quando era investigado por infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público.

A decisão foi confirmada, por unanimidade, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O ex-parlamentar pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“A Câmara observou apenas se foram cumpridas as formalidades legais. O mérito foi julgado pelo tribunal, foi um ato declaratório”, explicou Luciano Bivar (União Brasil-PE).

O substituto de Dallagnol deve ser definido pelo STF nesta sexta-feira (9). O Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR) decretou a nomeação do deputado Itamar Paim (PL), mas o ministro Dias Toffoli, da Suprema Corte, entendeu que a vaga deverá ficar com o Podemos e os votos de Deltan transferidos para Luiz Carlos Hauly.

Fonte: Política Nacional