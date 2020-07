Após ser apontado como culpado durante “Cidade Alerta”, homem é morto

Reprodução/Record Bacci acusa homem em programa, que horas depois foi morto





Após ter sua foto divulgada no programa “Cidade Alerta”, da Record , sendo apontado como suspeito de um crime, homem foi assassinado. Segundo informações da polícia, o crime foi cometido por várias pessoas em Salto, cidade do interior de São Paulo.

Durante a tarde da última segunda-feira (13), Luiz Bacci relatou o assassinato de Priscila Martins, uma jovem de 18 anos. Na reportagem, o apresentador informou que a polícia já tinha um suspeito, mas ainda não o havia detido. Foi quando uma imagem borrada do homem foi exibida.

“Ainda não temos autorização para mostrar sem esse borrão. Mas quem conhece esse homem já passa informações para a polícia. Quem é amigo desse homem sabe quem é”, disse Bacci. O apresentador ainda salientou: “Por favor, não façam justiça com as próprias mãos. Até porque ele é investigado. (…) Sabe alguma coisa dele? Sabe onde mora? Não tome você alguma medida já procurando ele direto. Não se arrisque. Conte para a polícia”.

No boletim de ocorrência, o filho da vítima relata que, após a exibição da reportagem do “Cidade Alerta”, “alguns moradores daquela comunidade, bem como outros desconhecidos, estiveram em sua casa e chamaram seu pai para conversar”. Logo em seguida, seu pai foi levado para um local desconhecido. Ainda segundo o relato, os autores do crime divulgaram fotos do corpo nas redes sociais.

Questionado pela coluna de Mauricio Stycer, a Record disse que “entre amigos, familiares, testemunhas e moradores da região de Salto, todos já sabiam quem era”. Confira comunicado da emissora:

O “Cidade Alerta” tinha as informações sobre o nome e a foto do suspeito. Entre amigos, familiares, testemunhas e moradores da região de Salto, todos já sabiam quem era. Inclusive a investigação aponta que a pessoa era conhecida de Priscila Martins, que foi encontrada morta depois de ser torturada e o corpo queimado. O mesmo suspeito é apontado como envolvido em outros crimes. Diante da revolta que a informação causou na região, o ‘Cidade Alerta’ decidiu não identificar o suspeito e fez um apelo para quem soubesse o paradeiro do investigado que informasse a polícia e que ninguém tentasse fazer justiça com as próprias mãos.