Após ser acusado de agredir a mulher, DJ Ivis ganha seguidores e web se revolta

Instagram/Reprodução DJ Ivis é acusado de espancar esposa

Após Pamella Holanda, esposa de DJ Ivis, divulgar vídeos em que o músico está a agredindo , o perfil oficial do Instagram do DJ não para de ganhar seguidores. Em torno de uma hora, ele passou de 729 mil seguidores para 789 mil.

Iverson publicou vídeos se defendendo da acusação, onde alega que também foi agredido e ameaçado.

A situação fez com que vários fãs do artista ficassem decepcionados, mas o aumento tão relevante de seguidores fez com que o público ficasse revoltado com a situação e algumas pessoas estão até pedindo para denunciar o perfil do DJ. Veja abaixo alguns tweets sobre o caso:

O DJ Ivis ganhando seguidores sendo que ESPANCOU a mulher, não me choca… Sempre vai ter gente sem caráter aplaudindo gente sem caráter. E a vítima ainda sai como a errada da história, nojo demais 🤢🤢🤢 — PEDRAO (@Itspedrito) July 11, 2021





gente denunciem o instagram do DJ IVIS ELE ESTA GANHANDO SEGUIDORES 🚨 pic.twitter.com/D30UHXq9gU — thiago (@gossipgstan) July 11, 2021





O DJ Ivis ganhando vários seguidores! Estão partiu denunciar a conta desse criminoso. 🚨 DENUNCIEM 🚨 pic.twitter.com/VxQ5qkGPol — Marcos 🌵⭐ (@LzMarcos_) July 11, 2021









O DJ Ivis está GANHANDO seguidores após todos esses vídeos repugnantes, isso mesmo ele está GANHANDO engajamento e consequentemente lucrando com tudo isso O ser humano me enoja de verdade — gabi (@yoncegabs) July 11, 2021