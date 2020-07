Apos ser acusada de gordofobia na web, Paola Carosella se desculpa

Divulgação Paola Carosella





Na manhã deste sábado (25), Paola Carosella voltou ao Twitter, onde começou toda a polêmica envolvendo o nome da jurada do MasterChef, se desculpar por ter associado pessoas obesas a possíveis doenças. “Eu deveria ter usado a palavra ‘doentes’ no lugar de ‘obesos’. ‘Aquela que nos deixa doentes’. Isso foi o que muita gente quis me dizer e eu não entendi. Me desculpem”, escreveu.

Assim começou tudo. eu escrevi : ” já tentou agroecologia ? comida de verdade ? feita por pessoas ? agricultura local ? comida q respeita a cultura ? comida q respeita biomas ? que respeita pessoas ? que não produz miséria ? aquela saudável, que não nos deixa obesos, hipertensos” — Paola Carosella ⚡️+ @winniebueno (@PaolaCarosella) July 25, 2020





Muita gente, no entanto, seguiu afirmando que Paola não tinha por que se desculpar. “Gente, obesidade não é doença? Porque para mim a obesidade ultrapassa o sentido de está acima do peso, chegando o grau desse sobrepeso interferir na vida da pessoa! Então não entendo qual o erro da fala dela”, escreveu uma seguidora. “Você não tem que se desculpar se não falou nada demais a não ser a verdade. Fica na paz, não se importa com cancelador de internet não”, disse outra.

Uma internauta, no entanto, admirou a chef por ter reconhecido o erro. “Que bom que enfim você entendeu. Era essa a nossa intenção, mesmo. Fazer com que as pessoas entendam que, mesmo que tenham ótimos discursos e estejam corretas no que defendem, todas as pessoas estão passíveis de usar palavras que carregam um estigma e podem se corrigir”.