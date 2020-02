Após separação, Pedro Scooby e Cintia Dicker trocam beijos no Carnaval

Publicação foi feita no Instagram oficial da artista neste sábado (22). Ela e a irmã, Simone, fazem show na capital baiana durante carnaval.

A cantora Simaria escolheu um look sensual com muita transparência e que deixa parte dos seios à mostra para comandar o carnaval de Salvador ao lado da irmã Simone, neste sábado (22).

No look, que foi compartilhado no Instagram oficial da artista, ela aparece com um short hot pants rosa e com muito brilho. Já na parte cima, apenas duas flores escondem os seios da artista. O look foi complementado com uma maquiagem rosa, um cabelão solto e sandálias com detalhes neon.