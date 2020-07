Após separação, Murilo Huff dá parabéns para Marília Mendonça: “Você é especial”

Marília Mendonça e Murilo Huff anunciaram o fim do relacionamento recentemente. O compositor, ao contrário da cantora que parou de seguir o ex nas redes sociais , ainda é um seguidor da cantora no Instagram e fez questão de desejar um feliz aniversário para a mãe de seu filho na madrugada desta quarta-feira (22).

Reprodução/Instagram Murilo Huff deseja feliz aniversário para Marília Mendonça

Murilo, que negou ter traído Marília , postou uma foto dos dois de mães dadas e escreveu um texto para a ex. “Juntos (como casal) ou não, eu sempre vou te desejar tudo o que há de melhor no mundo! Você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive a felicidade de cruzar minha vida, então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário pra você e deixar registrado o quanto você é especial”, o cantor sertanejo escreveu no post.

O pai de Léo também explicou o motivo de ele ter selecionado um registro das mãos deles para o post. “Escolhi essa foto porque estaremos assim pro resto das nossas vidas, de perto ou de longe, e o motivo tá tatuado na gente e também tá na foto”, ele contou. No clique, é possível ver a tatuagem que a rainha sofrência fez nos dedos com o nome do filho que tem com Murilo.