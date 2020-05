Após separação, Mayra Cardi posa de calcinha mínima e seguidor diz: “Estou chocado”

View this post on Instagram

Estou sem dormir há 3 dias… @sophiacardiaguiar tá doentinha e só quem é mamãe e papai sabe o que é virar noites com o coração apertadinho…. Estou bem bem cansada, me arrastando e preocupada óbvio… Pensei em gravar um vídeo para vocês, mas ao chegar do laboratório e tomar um banho me olhei no espelho ainda cansada, me arrastando e ainda assim gostei do que vi… Então, o compartilhamento de hoje é apenas um “amor próprio é tudo”!! Nunca deixe de se amar! Terão dias difíceis, terão dias que você vai querer desistir e outros que você vai querer continuar, mas o mais importante é você se lembrar que você é o personagem principal da sua vida!