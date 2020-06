Após se separar de Whindersson, Luisa Sonza é flagrada com Vitão

A cantora Luísa Sonza foi flagrada ao lado do cantor Vitão , na última sexta-feira (5), em Alphaville, São Paulo. Pela web, muito se especulou sobre o fato da fila ter andado para a cantora, que acabou de se separar do youtuber Whindersson Nunes .

Luisa Sonza e Vitão





Depois da foto dos dois, que foi divulgada pela coluna de Leo Dias,circular na web, Luisa Sonza explicou: “Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve”.

Na tarde deste sábado (6), o nome de Luisa ficou entre os mais comentados no Twitter. E até o influenciador Felipe Neto deu sua opinião sobre o assunto: “Existe algum estudo sobre as razões por trás da vida sexual de celebridades despertar tanto interesse nas pessoas? Do ponto de vista sociológico mesmo, queria entender pq a vida sexual da Anitta, Luisa Sonza, ou de quem for, faz as pessoas ficarem incrivelmente interessadas.”

Existe algum estudo sobre as razões por trás da vida sexual de celebridades despertar tanto interesse nas pessoas? Do ponto de vista sociológico mesmo, queria entender pq a vida sexual da Anitta, Luisa Sonza, ou de quem for, faz as pessoas ficarem incrivelmente interessadas. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 6, 2020





Já outros se incomodaram, mesmo, pelo fato dos dois cantores terem furado a quarentena.

o que mais tá me incomodando nesse negócio da Luísa Sonza e do Vitão não é nem o fato de eles possivelmente estarem juntos, e sim pq parece que quarentena NÃO EXISTE pra famoso né pic.twitter.com/M1aaVGptDi — ؘ (@aroncevans) June 6, 2020