Após se acidentar, Téo é socorrido por Luna em “Salve-se Quem Puder”

Téo (Felipe Simas) pode ter se salvado do furacão em Cancún, porém, ele ainda sofre com as consequências do que aconteceu no México. O diretor descobriu que pode ficar paraplégico e foi tirar satisfações com a madrasta Helena (Flávia Alessandra), mas viverá um encontro inesperado.

arrow-options Reprodução/TV Globo Téo sofre um acidente no Empório e é resgatado por Luna

Ele está andando com muletas e recusa a ajuda de um segurança, mas acaba caindo no chão no capítulo desta terça-feira (18) de “Salve-se Quem Puder” . Quem irá socorrê-lo será ninguém menos que Luna (Juliana Paiva).

A moça reconhece o “anjo salvador” que a resgatou durante o furacão. Já Téo não irá reconhecer a jovem, mas ela contará o que ocorreu no empório para Kyra (Vitória Strada).

Alexia (Deborah Secco) também sofre um pequeno acidente no mesmo capítulo e é ajudada por Renzo (Rafael Cardoso). Ele oferece para levá-la ao hospital, mas a atriz recusa o pedido. Ela passa a investigar o homem misterioso junto com as amigas.

