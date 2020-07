Após salto no número de casos de Covid-19, Barcelona retoma quarentena

Uma nova espécie marinha foi descoberta nas profundezas do oceano índico. A criatura foi descrita como um “barata marinha”, já que tem grandes antenas. Outra coisa que chamou a atenção é a semelhança com o personagem da saga de Star Wars, Dart Vader.

A criatura foi encontrada em Java, na Indonésia, em 2018. Foram muitas pesquisas para se chegar ao nome de Bathynomus raksasa, um isópode gigante, que é um tipo de crustáceo que habita o fundo do mar e se alimenta dos restos de criaturas marinhas mortas.

A busca na costa da ilha de Java foi conduzida a uma profundidade de 800 a 2,1 mil metros.

Veja, na sequência, a foto do animal e a comparação com o personagem Dart Vader:

Ladies and gentlemen, may I present the Darth Vader sea cockroach. Somehow I knew he’d return as vermin.

Impressive. #StarWars #DarthVader pic.twitter.com/uekUPvksmw

— Mara Jade Skywalker (@MasterJediMara) July 17, 2020