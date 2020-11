Os jogadores do Athletico iniciarão a preparação para o jogo contra o Goiás nesta terça-feira (10). A partida, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, será no sábado (14), às 17h, na Serrinha, em Goiânia (GO).

Serão quatro treinamentos até a partida. Todos acontecerão pela manhã, de terça-feira (10) a sexta-feira (13), no CAT Caju.

A viagem para Goiânia (GO) está prevista para a tarde de sexta (13).

Confira a agenda rubro-negra:*

– 10/11 [terça-feira]: Reapresentação e treino pela manhã, no CAT;

– 11/11 [quarta-feira]: Trabalhos pela manhã;

– 12/11 [quinta-feira]: Treino pela manhã, no CAT;

– 13/11 [sexta-feira]: Treino pela manhã e viagem para Goiânia (GO) à tarde;

– 14/11 [sábado]: Goiás x Athletico, às 17h