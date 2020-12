Após saída da RedeTV!, Faa Morena investe em conteúdo para canal do YouTube

Divulgação/Andréa Dallevo Faa Morena





Conhecida e popularizada por seu trabalho à frente do semanal “Ritmo Brasil”, Faa Morena chamou atenção ao anunciar a sua saída da RedeTV! , após 17 anos, no último dia 17. Mas, ao que tudo indica, a psicóloga, que deu lugar à paixão e à arte de apresentar, cantar e escrever, seguirá apostando em sua versatilidade para tocar novos projetos. Um deles, na web — como já vinha fazendo por intermédio de seu programa — em meio ao contexto da pandemia do novo coronavírus.

Com exclusividade ao iG Gente , ela falou sobre esse desejo de querer alçar voos mais altos. “‘Tudo começa sempre com um adeus.’ Acabei de ler isso em um livro e percebi como são importantes o tchau e o recomeço. É um momento de transição, em que me vejo uma adolescente aprendendo coisas muito novas. Já estava na hora, né? Estou excitada e feliz e, ao mesmo tempo, preocupada com a responsabilidade de continuar fazendo um trabalho à altura dos meus convidados”, relatou.

Faa também avaliou as diferenças entre a TV e a internet. “A linguagem das redes sociais é um pouco diferente da televisiva, mas tenho a convicção de que será um grande aprendizado para enriquecer a minha carreira como apresentadora e produtora de conteúdos. Vou me divertir muito e, com certeza, alegrar os meus queridos companheiros de tanta data, que são os meus fãs e seguidores”, ressaltou, fazendo valer a máxima de que “o artista não pode estar em posição confortável, ele precisa sempre ser desafiado”.