Após rumores de traição, Preta Gil se declara ao marido: “Amor blindado”

No último domingo (12), Preta Gil atualizou sua conta do Instagram com um registro fotográfico ao lado do marido, Rodrigo Godoy. Na publicação, a cantora o parabenizou pelo aniversário e aproveitou o momento para demonstrar o afeto que sente por ele.

arrow-options Reprodução Instagram Preta Gil e Rodrigo

“Você está dormindo aqui do meu lado, são 4:44 da madrugada e só agora eu parei e venho a vontade de escrever pra você. Ontem foi seu aniversário e trabalhamos muito mas também conseguimos curtir com a nossa família. Eu tenho tanto amor por você e como pode amar mais a cada dia? Casamento é algo complicado ainda mais pra nós que nós casamos duplamente, na vida e no trabalho”, iniciou Preta Gil .

“Sei que não são só flores, sei que cansa, desgasta mas nós apoiamos um no outro e isso é lindo! Te conheci você tinha 24 anos e hoje ao completar 31 me emociono em testemunhar seu amadurecimento, sua desconstrução e evolução. Nosso amor é blindado por nós mesmos que nós prometemos nós amar e respeitar, na alegria e na tristeza prezando sempre a liberdade individual de cada um e a fidelidade com nossa essência! Parabéns meu amor que Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Dulce, minha mãe Oxum e toda energia de luz nos protejam do mau da inveja e dos fofoqueiros”, completou a cantora no Instagram .

Apesar do textão romântico, vale ressaltar que recentemente Preta Gil e o marido se envolveram em rumores de traição após uma modelo expor supostas conversas que teve com empresário em um rede social. Nada foi comprovado até o momento.