Após romper com Fernando, Maiara curte sofrência e agradece apoio dos fãs

O coração de Maiara, dupla de Maraisa, está partido. Isso porque, a cantora terminou o relacionamento com cantor Fernando Zor – eles, inclusive, deixaram de se seguir no Instagram e apagaram as fotos juntos. No Instagram, a cantora vem dando vários indícios de que está curtindo uma sofrência e pediu para que as pessoas tenham empatia.

Maiara e Fernando não estão mais namorando





Com uma cara triste, Maiara postou alguns stories ouvindo a música Maldade e disse: “Ai, eu morro com essa música”. A canção diz o seguinte: “Maldade é o meu coração não te esquecer. Maldade é tudo o que ‘cê’ fez na minha vida. De dia, dá uma saudade de você. E, de noite, parece que tá de dia”.

Depois, a sertaneja começou a ouvir Quase Tudo , outra sofrência da dupla que diz: “O amor que eu sinto por você tá aqui. E eu não doei, eu não vendi. Vai ser difícil alguém tirar de mim. E se tirar, eu deixo de existir”. Enquanto ouvia a música, Maiara acrescentou: “Ainda bem que existe música para preencher a vida da gente”.

A cantora aproveitou para mandar um recado para os seus seguidores. “Gente quero agradecer a todas as pessoas que estão me mandando mensagem de carinho… Que se preocupam comigo!”, escreveu Maiara nos stories. “Logo me pronunciarei e falarei de coração… Por enquanto espero que vocês tenham paciência e empatia! Tudo no tempo e nos planos de Deus”, concluiu.