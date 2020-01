Após reunião e boatos, existe alguma chance do RBD voltar?

Recentemente, os ex-integrantes de uma das bandas latinas mais conhecidas dos últimos tempos, o RBD , se reuniram e deixaram os eternos fãs e admiradores em polvorosa com os registros do tão comentado jantar.

O tal encontro do RBD aconteceu na casa de Alfonso Herrera, que interpretou Miguel Arango em “Rebelde”, exibida pelo SBT. Logo que a reunião foi divulgada nas redes sociais, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, chegando a ficar em primeiro lugar nos trending topics por algumas horas.

De lá para cá, muito boatos e rumores circularam pela internet, inclusive de um possível come back da banda, com direito a álbuns e músicas novas, além de shows pelo mundo, assim como era quando o grupo musical, fundado por Pedro Damián, ainda existia.

Antes de cravar um possível retorno ou não, é preciso entender o que aconteceu em todo esse tempo (11 anos!) em que o grupo esteve separado. O que cada um fez de sua carreira e vida pessoal? Vem que a gente te conta!

Logo que a banda se separou, em 2009, Anahí seguiu em carreira solo e lançou “Mi Delirio”, seu primeiro trabalho pós- Rebelde . Algumas canções do álbum, como Mi Delírio, Quiero, Me Hipnotizas e Para Qué ganharam clipes, disparando nas paradas musicais da época. Vale lembrar que a mexicana também saiu em turnê, passando por países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Romênia, Espanha, Croácia Eslovênia e Sérvia.

Além disso, a cantora e atriz também voltou a atuar e protagonizou a novela “Dos Hogares”, ao lado de Carlos Ponce e Sergio Goyri, em 2011. Após o fim da trama mexicana, Anahí deu uma pausa na carreira e chegou a divulgar aos fãs que estava produzindo o sexto álbum de sua carreira, que só chegou em 2015.

Nesse meio tempo, a estrela conheceu seu atual marido, Manuel Velasco, e praticamente se aposentou da vida artística. Seu mais recente álbum, “Inesperado”, chegou em 2015 e, de acordo com os fãs, foi lançado como última obrigação com sua gravadora à época. Em 2017 Anahí deu à luz seu primeiro filho, Manuel. No ano passado, a eterna Mia Colucci revelou que está grávida novamente e que o bebê se chamará Emiliano.

Dulce Maria, a intérprete de Roberta Pardo, também se dedicou à carreira musical, mas só depois de investir na carreira de atriz. Depois do fim da banda, a ruiva protagonizou a novela “Verano de Amor”, além do filme “¿Alguien Ha Visto Lupita?” e do seriado “Mujeres Asesinas”.

Já no fim de 2010, Dulce lançou o álbum “Extranjera” e no ano seguinte, lançou a segunda parte do disco e deu início à turnê mundial, que também passou por vários países, incluindo o Brasil. Em 2013, foi a vez de Dulce lançar um outro disco, “Sin Fronteras” e participou de mais uma novela, “Corazón Que Miente”, em 2015.

Em 2017, lançou o terceiro álbum solo, “DM”. Em janeiro do ano passado, Dulce Maria revelou que estava noiva do produtor Paco Alvarez e, em novembro, os dois finalmente oficializaram a união.

Mesmo antes da banda chegar ao fim, Maite Perroni já era protagonista de uma novela e trilhava seu caminho como a rainha das telenovelas mexicanas. Desde o encerramento de seu contrato com o grupo, a morena protagonizou tramas como “Cuidado Con el Angel”, “Mi Pecado”, “Triunfo Del Amor”, “Cachito de Cielo”, “La Gata”, “Antes Muerda que Lichita” e “Papá a Toda Madre”, além de quatro filmes.

Perroni também se dedicou à música e fez muito sucesso. Em 2013, lançou “Eclipse de Luna” e, depois disso, vários outros singles que também conquistaram o público e as paradas musicais, claro. Atualmente, a morena já avisou que se aposentou da carreira musical para se dedicar à atuação.

Entre os rapazes, somente um deles se dedicou à música. Christian Chávez gravou o álbum “Almas Transparentes”, além de ter lançado o DVD “Esencial”. No entanto, o cantor não obteve tanto êxito como o esperado.

Por isso, Christian investiu na atuação, participando de peças de teatro, séries e novelas. Em 2014, ele veio ao Brasil e participou do reality “Esse Artista Sou Eu”, do SBT , e ficou em terceiro lugar. Além disso, Christian participa da série “La Casa de Las Flores”, da Netflix.

Dos três rapazes, Christopher Uckermann foi o que menos se manteve na mídia após a separação. Em 2009, o ator participou da série “Kdabra”, da FOX, e logo depois da estreia da segunda temporada, lançou o álbum “Somos”, o único disco solo de sua carreira.

Depois, Ucker ainda saiu em turnê e visitou alguns países para divulgar sua nova empreitada. Em 2014, protagonizou o filme “Minds Puppets” e depois disso se dedicou à carreira de ator. Atualmente, Christopher faz parte do elenco de “Diablero”, que estreia na Netflix no final de janeiro.

E se é para falar de atuação, Alfonso Herrera é o cara certo! O bonitão atuou em uma das séries mais populares da Netflix, “Sense8”, além de outras como “The Exorcist” e “Queen Of The South”, ao lado de Alice Braga.

Antes disso, Herrera foi a estrela de diversas outra novelas mexicanas e filmes também. Carreira na música? Por enquanto, o galã dispensa a empreitada.

Depois de relembrar toda a carreira dos artistas pós-fenômeno Rebelde, fica a pergunta: será mesmo que existem chances da banda se reunir? No que depender de Alfonso e Christopher, a resposta é não.

Recentemente, os dois atores responderam aos questionamentos de fãs e seguidores no Twitter, sobre um possível reencontro do grupo mexicano e os dois foram enfáticos ao dizerem que não têm a intenção de fazer com que isso aconteça.

As chances diminuem ainda mais com todos os outros focados em seus projetos pessoais. Maite escolheu não se dedicar mais à música, pelo menos por agora. Dulce Maria acabou de se casar e não deixou claro se pretende investir na carreira profissional agora.

O retorno fica ainda mais difícil com Anahí, que já é mãe de um menino de 3 anos, e que está prestes a das à luz o segundo filho. Além disso, a loira ainda lançou recentemente seu próprio portal, com dicas de alimentação, exercícios e vida saudável. Ela também comanda o podcast “Estan Ahí”.

No entanto, ela lançou uma nova música, Latidos, nesta sexta-feira (24), em homenagem ao seu primogênito, Manuel. Por conta disso, os fãs da cantora, e do RBD , anseiam pelo retorno da musa à música, já que o reencontro da banda está bem longe de se tornar realidade.