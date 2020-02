Após repercussão negativa, Bolsonaro orienta ministros a não apoiar protesto

arrow-options Isac Nóbrega/PR Bolsonaro divulgou vídeos que convocam apoiadores para manifestação em sua defesa

O presidente Jair Bolsonaro orientou seus ministros para que eles não apoiem a manifestação em sua defesa marcada para o dia 15 de março. A orientação foi dada nesta quarta-feira (26) em conversa com aliados depois da repercussão negativa e das críticas que o presidente recebeu depois que ele divulgou pelo WhatsApp dois vídeos que apoiam a manifestação.

Além de defender Bolsonaro, os vídeos convocam apoiadores e irem às ruas contra o Congresso Nacional . Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo , Bolsonaro não considera a divulgação dos vídeos como algo grave e diz que está havendo um exagero na repercussão.

Ao pedir que a equipe ministerial não manifeste endosso ao protesto, o presidente também fez o pedido que eles não compareçam. O objetivo seria evitar um desgaste maior do Planalto com o Legislativo e o Judiciário .

Para acalmar mais os ânimos, auxiliares do presidente também o orientaram para que ele entre com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli , para dar explicações sobre o ocorrido.