Após renúncia, príncipe Harry e Meghan Markle podem perder R$ 10 milhões ao ano

Nesta quarta-feira (8), Príncipe Harry e Meghan Markle renunciaram aos “cargos sêniors” na Família Real. De acordo com o britânico Daily Mail, os pais de Archie podem deixar de arrecadar cerca de 2 milhões de libras (cerca de R$ 10 milhões) ao ano do tesouro da coroa britânica.

Príncipe Harry e Meghan Markle





No comunicado divulgado no Instagram, o casal afirmou que viverão entre o Reino Unido e a América do Norte e isso fará com que os contribuinte ingleses continuem pagando anualmente cerca de R$ 3 milhões em impostos para a segurança do príncipe Harry e de Meghan Markle.

No fim do mês passado, já haviam rumores de que a relação da Rainha Elizabeth II com o casal estava estremecida, pois na foto oficial de Natal da monarca não aparecia nenhuma imagem de príncipe Harry , da esposa e nem de Archie, o filho do casal.