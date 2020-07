Após renegar equipamento, Trump afirma que uso de máscara é ato patriota

Nesta segunda-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , postou em seu Twitter que usar máscara é um ato de “patriotismo”, mesmo tendo renegado o equipamento de proteção diversas vezes. Ainda hoje, ele afirmou em coletiva que Brasil passa por “cenário terrível” diante da pandemia .

Trump fez uma postagem em seu Twitter com uma foto sua usando máscara. Além de informar que usar o equipamento é um ato de patriotismo, ele se referiu ao novo coronavírus (Sars-CoV-2) como “China Virus”.

“Nós estamos unindo esforços para derrotar o China Virus invisível, e muitas pessoas dizem que é patriota usar uma máscara no rosto quando você não pode manter distanciamento social”, escreveu o republicano.

“Não há ninguém mais patriota do que eu, seu presidente favorito”, continuou Trump na postagem.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020