Após recusas de Globo e Record, Gusttavo Lima fará live na Band

Depois das negociações “travarem” com a Globo e serem rejeitadas pela Record, Embaixador fará próxima live sertaneja na Band

pós se envolver em diversas polêmicas, o cantor sertanejo Gusttavo Lima fará sua próxima live sertaneja próxima sexta-feira (22/05) na Band. O programa Música na Band, apresentado por Lauana Prado transmitira a live do cantor sertanejo que estará divulgado as novas músicas do seu projeto “Embaixador em Quarentena”.

A Globo até tentou uma reaproximação com o com o marido de Andressa Suita sem sucesso. Já a Record TV que teria demonstrado interesse no cantor para ter um especial de fim de ano, rejeitou o cantor após suas transmissões on-line que tiveram excesso de baixaria e bebedeira.