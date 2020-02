Após recesso, agências bancárias abrem hoje às 12h

arrow-options Foto: Reprodução/Internet Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física 2020

As empresas e as instituições financeiras têm até -feira (28) para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física 2020, cujo prazo de entrega começa na -feira (2).

Os dados não precisam ser enviados pelos Correios. Os comprovantes podem ser mandados por e-mail , serem baixados na internet ou divulgados em aplicativos para dispositivos móveis.