Após reatar com Fernando, Maiara confessa: “Eu aprontei”

Depois algumas idas e vindas, Maiara e Fernando estão juntos novamente, pelo menos, neste momento. Na noite de quinta-feira (17), o casal fez uma live no Instagram e a cantora falou sobre a crise vivida na relação.

arrow-options Reprodução/Instagram/@maiara Maiara abriu o jogo sobre a crise que teve com Fernando





“Já deu tanta conversa, tanta coisa que acho melhor a gente falar a real o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Entre o Natal e o Ano Novo, eu bebi umas cachaças e falei umas coisas para o Fernando. Eu aprontei no final do ano e ele me colocou no cantinho do pensamento, aí eu fui lá e também apaguei minhas coisas”, contou Maiara .

Ainda na live, a sertanejo disse que nenhum dos dois chegaram a colocar um ponto final na relação. “A gente não chegou a falar que tinha terminado”, explicou ela. “Deu um tempo, pensou na vida…”, completou Fernando .