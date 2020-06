Após protestos, Washington aprova projeto de lei que proíbe uso de gás

Reprodução Ex-participante do concurso “Miss Hitler”, Alice Cutter

Alice Cutter, ex-participante do concurso “Miss Hitler” de 24 anos, foi presa nesta terça-feira (9) em West Midlands, na Inglaterra , por participar de um grupo neonazista National Action, proibido desde 2016 no país.

Cutter nega ser integrante do grupo neonazista . Ela participou do concurso como “Miss Buchenwald”, em referência a um campo de extermínio nazista, e compareceu a atos com a presença de cartazes com frases como “Hitler estava certo”.

A ex-participante do ” Miss Hitler ” foi presa junto com seu namorado, Mark Jones de 25 anos, e outros dois membros do grupo, Garry Jack, de 24, e Connor Scothern, de 25.

Os quatro haviam sido condenados à prisão em março. A jovem responderá por três anos, seu namorado por cinco anos e meio, Garry Jack por quatro anos e meio, e Scothern por 18 meses.

O grupo neonazista foi o primeiro de extrema direita a ser banido pelas leis antiterrorismo do Reino Unido. O Ministério do Interior do país define o grupo como “virulentamente racista, antisemita e homofóbica”.