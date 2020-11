Após polêmicas com Perlla, ex-marido da cantora confessa estar apaixonado

Reprodução Cassio Castilhol vive um romance com Raiane Bezerra

Perlla fez a fila andar com Diogo Bottino e todos já sabem. O ex-marido dela, Cassio Castilhol, não ficou atrás e pode ser visto com uma nova paixão. Nas redes sociais, o músico é só love com Raiane Bezerra. Os dois, inclusive, já estão mais que assumidos nas redes sociais e costumam trocar declarações. Enquanto a ex tem por hábito se envolver em algumas polêmicas , Cassio está nas nuvens com a namorada.