Após polêmica, Lierj diz que só uma escola subirá ao Grupo Especial

Nesta sexta-feira (21), como já é tradição na terra do frevo, o ponto de encontro para o início oficial do Carnaval do Recife 2020 é no maior polo carnavalesco em linha reta do mundo: o Marco Zero . “A criança, o circo e a cultura popular” é o tema deste ano e o espetáculo de abertura trará a energia dos pequenos brincantes, com elementos circenses e com a diversidade da produção cultural que faz parte da identidade da cidade e dos recifenses.

A primeira parte do espetáculo de abertura será realizada com a apresentação de cerca de 300 crianças e adolescentes que chegam ao Palco do Marco Zero pelo Passeio Rio Branco. Essa turma segue em cortejo, ao som de grandes clássicos do Frevo, ao som de 100 músicos da orquestra do Maestro Ademir Araújo até o Marco Zero. As crianças e adolescentes fazem parte de grupos e escolas de dança populares, além de agremiações carnavalescas e cerca de 70 circenses. O Bloco das Flores, um dos homenageados do Carnaval deste ano, vem arrematando o cortejo.

Acrobacias e malabares se misturam a vitalidade da cultura popular. O cortejo trará pelas ruas, além do frevo, a suavidade dos blocos líricos, a marcação forte dos maracarus e a energia do cavalo marinho e do urso. Todo esse conjunto passa pela multidão e sobe ao palco, onde estará o Coral do Maestro Forró, também formado por crianças. A concentração do cortejo começa às 16h, no início do Passeio Rio Branco, e a saída em direção ao palco acontecerá às 18h.

Com o final da apresentação do cortejo no palco, as honras da casa serão feitas pela Secretária de Cultura do Recife, Leda Alves, que declarará, oficialmente, a abertura dos festejo do Carnaval. O momento será dividido com o Rei Momo, Marcone dos Santos, e da Rainha do Carnaval, Ruana Karina. Além dos os Reis e Rainhas do Carnaval da Pessoa com Deficiência, Antônio Batista e Zemily Cazala, e da Pessoa Idosa, Frederico Batista e Maria de Fátima Santos. Também nesse momento os homenageados do carnaval, Maestro Edson Rodrigues e o centenário Bloco das Flores, receberão suas placas comemorativas pela importância e dedicação pelo legado deixado à cultura.

O multiartista Antônio Nóbrega comanda a segunda parte do espetáculo de abertura com um show especialmente criado para a abertura do Carnaval do Recife. Bailarinos e artistas circenses se revezam no palco do Marco Zero. Para esse show, Nóbrega preparou repertório exclusivo para o abre do Carnaval.