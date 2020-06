Após polêmica, Felipe Neto apaga postagem sobre Neymar e se desculpa

Na manhã desta segunda-feira (1), Felipe Neto havia feito uma postagem em seu Twitter cobrando um posicionamento de Neymar sobre os atos de racismo que acontecem no Brasil e no mundo. O influenciador, que havia tuitado que “Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa”, no entanto, apagou a postagem e explicou o porquê.

Reprodução/Instagram Felipe Neto e Neymar





Leia também: Felipe Neto cobra ação de famosos: “Quem se cala perante o fascismo é fascista”

“Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após msgs de integrantes do movimento negro , mostrando q um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo qd errar”, explicou Felipe.

Em seguida, no entanto, ele afirmou que “isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador , que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta”.

Leia também: “Roda Viva”: Felipe Neto endurece críticas a famosos e ao governo

“Contudo, entendi q o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando qnd o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas q ele sempre se manteve calado. Sigamos em frente.”, finalizou Felipe Neto .

1) Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após msgs de integrantes do movimento negro, mostrando q um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo qd errar. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 1, 2020