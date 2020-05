Após polêmica envolvendo Anitta e candomblé, Léo Dias deixa o UOL

Leo Dias anunciou nesta quinta-feira (21) que não faz mais parte do time do UOL. Tudo começou com uma briga entre o apresentador e a cantora Anitta. Na quarta-feira (20), o jornalista se pronunciou através de seus Stories, no Instagram, e acabou fazendo comentários polêmicos sobre o candomblé, que é a religião da cantora. Ele usou termos como “candomblé do mal” e “candomblé vegano”.

Nesta quinta, Leo Dias surgiu novamente exaltado em sua conta na rede social por causa de uma reportagem feita pelo portal Universa, que pertence ao UOL – empresa na qual o jornalista trabalhava. A reportagem repercute acusações que Leo Dias sofreu na internet por intolerância religiosa e explica por que não existe “candomblé do mal”, termo utilizado por Dias em seus vídeos atacando Anitta .

Reprodução/Universa Reportagem Universa





Dias criticou o jornalismo da Universa, se defendeu das acusações, dizendo que tem familiares na religião e que existe, sim, “Candomblé do mal”. De quebra, Leo ainda ameaçou processar o portal. O que deixou muita gente sem entender nada é que o jornalista criticou o próprio lugar onde – até então – trabalhava. “Em vez de vocês publicarem essas baboseiras que vocês publicam, deviam ter me ligado! Agora, processar, eu vou processar”, disse.

Léo Dias agora disse que vai processar o site Universa, do portal UOL. O portal fez uma matéria questionando o “candomblé do mal”.

Detalhe: Léo Dias trabalha no UOL. pic.twitter.com/DlQiEoO1Ja — Ih, gente! (@ihgente_) May 21, 2020





Mais tarde, Leo Dias avisou no Twitter: “Não faço mais parte do portal UOL . Quero agradecer a todos pelo apoio. Novos rumos me aguardam. Fiquem com Deus e uma boa semana”.

Não faço mais parte do portal UOL. Quero agradecer a todos pelo apoio. Novos rumos me aguardam. Fiquem com Deus e uma boa semana. — LeoDias (@euleodias) May 21, 2020