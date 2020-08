Após polêmica e três meses de ausência, “Bel para Meninas” volta e dá sua versão

Reprodução/Youtube Francinete e Mauricio do caso “Bel Para Meninas”





Lembram do canal “Bel Para Meninas”? Ele já era bastante conhecido entre o público infantil, mas acabou virando caso de polícia e ganhou ainda mais destaque ao aparecer no “Cidade Alerta”. Agora, depois de três meses, a mãe de Isabel finalmente voltou ao Youtube com um pronunciamento.

Na postagem desta quarta-feira (5), Fran diz que isso que fizeram com eles foi feito de caso pensado para destruir tudo que eles construíram durante oito anos. Ela falou também que e que esses “robôs” foram usados para espalhar a fake news de “Save Marina Joyce” e “Save Barron Trump”.

Ainda na publicação feita em seu Instagram, ela diz que mais para frente fará outras revelações sobre o caso, provando que foi vítima de um golpe. “Vocês acharam que tinhamos sumido? Não vamos nos calar”, diz uma postagem anterior do perfil, feita na terça-feira (4).