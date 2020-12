Após polêmica de traição, Ivy Moraes comemora aniversário do filho ao lado do ex

Reprodução/Instagram Após cancelar o casamento, Ivy comemora aniversário do filho ao lado do ex

Ivy Moraes comemorou o aniversário de quatro anos do filho Luiz Miguel nessa sexta-feira (18). A ex-BBB preparou uma festa para o pequeno e a celebração contou com a presença do pai do menino, Rogério Fernandes. Ele e a modelo terminaram no começo de dezembro e desmarcaram o casamento após polêmicas de traição .

Rogério teria traído Ivy e a modelo ficou sabendo pouco antes do casório. Eles cancelaram a cerimônia que iria acontecer no México, mas segundo a ex-BBB eles continuam amigos e vão manter uma relação de respeito por conta do filho que tiveram juntos.

“O Rogério é pai do Luiz Miguel, por isso mantemos uma relação de respeito e amizade. Ele nunca vai deixar de ser o pai do meu filho. Não é porque não prosseguimos com o casamento que precisamos nos odiar. Cada um está seguindo sua vida e fazendo o melhor pelo nosso filho”, disse Ivy.