Após polêmica de dívidas, Gracyanne Barbosa surge em vídeo revelador e entrega segredo jamais dito

Gracyanne Barbosa compartilhou um trecho de seu treino físico e deixou os internautas babando. A musa entregou o segredo por traz de seu corpão.

Gracyanne Barbosa parece não se importar com as polêmicas envolvendo seu nome. A prova viva disso é que a musa fitness tem levado uma vida normal quando o assunto diz respeito as suas idas para academia. Tanto que nesta semana, a mulher do cantor Belo compartilhou em suas redes sociais, uma sessão de um treino pesado que foi forçada por seu treinador físico a executar. A famosa mostrou o quanto é dedicada.

Nas imagens, é possível notar Gracyanne Barbosa em alguns aparelhos. Contudo, alguns detalhes do corpo da musa fitness acabaram chamando atenção. Nas imagens, por exemplo, é possível entender as razões para a morena ter o ‘bumbum na nuca’. Os treinos da mulher de Belo costumam ser direcionadas para essa parte do corpo. Além disso, a gata ainda exige muito de suas coxas.

Na parte destinada aos comentários, os internautas reconheceram o esforço físico de Gracyanne Barbosa e teceram inúmeros elogios para dedicação que a gata demonstra durante seus treinos. “Minha musa inspiradora”, “Corpo lindo e você é muito dedicada”, “Caramba, só de olhar fiquei tonta, que foco”, “Nunca vi ninguém treinar igual, você está de parabéns”, disseram alguns dos internautas.

Se na parte da vida fitness Gracyanne Barbosa não tem do que reclamar, nos outros quesitos a história é diferente. Acontece que a musa e Belo estão no centro de uma grande polêmica. Tudo começou quando os dois saíram da mansão que moravam para um novo endereço. No entanto, o detalhe revoltoso foi o golpe aplicado pelo casal. Além de não pagarem as dívidas referentes aos alugueis em atraso, eles ainda deixaram móveis quebrados.