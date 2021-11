Após polêmica com Christina Aguilera, Britney Spears elogia Lady Gaga

Instagram Britney Spears





Depois de criticar a postura de Christina Aguilera, que se recusou a comentar o fim de sua tutela no Grammy Latino, Britney Spears usou as redes sociais para elogiar Lady Gaga. Não se sabe ao certo o que aconteceu nos bastidores, mas a princesa do pop disse que a colega a fez chorar.

“Obrigada Lady Gaga por genuinamente tirar um tempo para dizer algo tão gentil. Você me fez chorar! Eu te amo”, escreveu Britney.

Segundo a coluna Page Six, Madonna é outra que não está medindo esforços para ajudar a dona do hit “Toxic”. A estrela não pensa em descansar mesmo após o fim da tutela. Ela quer que as injustiças cometidas contra a amiga sejam esclarecidas.

“Madonna sempre teve uma queda por Britney e não podia ficar parada quando sentia que havia injustiças claras acontecendo”, disse fonte à coluna. “Madonna está travando uma guerra. Está decidida a consertar os erros que Britney teve de suportar. Ela se ofereceu para ajudar de qualquer maneira que pudesse e não tem medo de falar ou intervir, se necessário.”

A coluna ainda informou que o contato entre as cantoras foi limitado desde o começo da tutela, em 2008. “Ela nem mesmo foi autorizada a ter um telefone por um período de tempo.”.

Polêmica com Aguilera

Durante sua passagem pelo Grammy Latino, Christina Aguilera falou que não poderia comentar o fim da tutela de Britney, chamando seu assessor para tirá-la do local. “Estou feliz por ela”, disse antes de sair de cena.

Britney rebateu a atitude: “Eu amo e adoro todo mundo que me apoiou… Mas se recusar a falar quando você sabe a verdade, é equivalente a mentir. Treze anos estando em um sistema corrupto e abusivo, porque ainda é um tópico difícil para as pessoas falarem sobre??? Fui eu quem passou por isso!!!! Todos os apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada… Sim, eu importo”.