Após polêmica, biografia da ex de Ayrton Senna sai da Amazon

A mais recente festa do ” BBB 20 ” foi palco de um momento constrangedor. Visivelmente embriagada, Flayslane cuspiu a bebida na sister Gizelly , que estava sentada. A advogada ficou sem reação, mas não revidou. O comportamento de Flayslane gerou críticas nas redes sociais.

Gente, infelizmente não tem o que defender não, quem foi cuspida com cerveja foi a Gizelly e se ela não gostou ela tá no direito dela. Eu tbm não gostaria, tomara q as duas tenham uma conversa séria amanhã e se resolvam. Eu prefiro lamentar do q passar o pano!!

— Regina George ??☯ (@GeorgeSincera) February 1, 2020