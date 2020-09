Após perseguição dois homens foram detidos pela PRF em bairro da Serra/ES

.

Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam arma de fogo e pássaros silvestres em cativeiro durante policiamento nos municípios de Guaçuí e Serra.

Nesta terça-feira (01), uma equipe do BPMA, juntamente com a Polícia Civil, apreendeu seis pássaros silvestres, uma espingarda calibre 22, cinco munições de mesmo calibre e uma luneta Red Dot CBC 1×30. A apreensão ocorreu na localidade de Horto Florestal no município de Guaçuí, durante verificação de denúncia anônima.

Em outra ação, no município de Serra, policiais militares do Destacamento de Polícia Ambiental do BPMA apreenderam 37 pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro sem a devida licença ou autorização do órgão competente. A ação ocorreu em Diamantina e resultou na apreensão de bem-te-vi, sanhaço, sofrê, Garibaldi, melro, sabiás, coleiros e canários da Terra.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Plantão Judiciário de Guaçuí e os animais para o CETAS do Ibama, onde passarão por tratamento e posteriormente serão reintroduzidos na natureza.

