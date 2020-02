Após perderem o filho, Camila e Danilo se casam em “Amor de Mãe”

Depois de tanta tragédia em ” Amor de Mãe “, finalmente alguns momentos de amor e paz, pelo menos para Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen).

Leia também: Álvaro suspeita de que não é o pai de seu filho em “Amor de Mãe”

arrow-options Reprodução/TV Globo Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen)





No capítulo de ” Amor de Mãe ” desta terça-feira (4), depois de ter aceito o pedido de casamento do namorado, a filha de Lurdes (Regina Casé) se casará com o rapaz, em uma cerimônia simples, mas cheia de amor.

Leia também: Érica se incomoda com aproximação de Vitória em “Amor de Mãe”

No entanto, Thelma (Adriana Esteves), mãe de Danilo , ficará apreensiva com o enlace e já se mostrou incomodada com a relação dos dois, já que Camila não pode mais ter filhos em ” Amor de Mãe “.