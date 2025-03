Após o Carnaval, veja quais são os próximos feriados de 2025

No Espírito Santo, por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, os capixabas terão mais um feriado prolongado

Após a Quarta-feira de Cinzas, o brasileiro só pensa em uma coisa: quando será o próximo feriado? Em relação aos feriados nacionais, são pelo menos sete que os brasileiros podem se programar para viajar e relaxar.

No caso do Espírito Santo, por conta do feriado de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, os capixabas terão mais um feriado prolongado, além dos nacionais.

O próximo feriado prolongado é o da Sexta-feira Santa (18/04), Páscoa (20/04) e Tiradentes (21/04), numa segunda-feira. Ou seja, alguns trabalhadores terão quatro dias para descansar ou curtir com a família.

Na semana seguinte acontece o feriado de Nossa Senhora da Penha (28/04) e, na mesma semana, o Dia do Trabalho (01/05).

Confira as datas dos próximos feriados:

18/04 – Sexta-Feira Santa (sexta-feira);

20/04 – Páscoa (domingo);

21/04 – Dia de Tiradentes (segunda-feira);

28/04 – Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado no Espírito Santo)

01/05 – Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira);

19/06 – Corpus Christi (quinta-feira);

07/09 – Independência do Brasil (domingo);

12/10 – Dia de Nossa Senhora Aparecida (domingo);

02/11 – Dia de Finados (domingo);

15/11 – Proclamação da República (sábado);

20/11 – Dia Nacional da Consciência Negra (quinta-feira);

25/12 – Natal (quinta-feira).