Após nove meses, chega ao fim casamento do “repórter gato” Danilo Vieira

O jornalista Danilo Vieira, o “repórter gato” da TV Globo, se separou da mulher, Lívia Polly. A informação é do colunista Leo Dias, do “Uol”. Danilo e Lí­via se casaram em maio do ano passado. O enlace durou cerca de nove meses.

Procurado pelo colunista, Danilo não quis comentar a separação. “Entendo o trabalho de vocês, mas prefiro não falar sobre esse assunto”, disse.

O repórter , no entanto, já apagou as fotos com a ex-mulher das redes sociais. Ele também já aparece sem aliança nas reportagens que tem feito para a Globo.