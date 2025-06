Após nove anos, PRF recupera carro roubado durante fiscalização em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quinta-feira (26), um veículo com registro de roubo há nove anos, durante fiscalização no km 171 da BR-101, em Linhares, norte do Espírito Santo.

A ação ocorreu por volta das 11h, quando uma equipe da PRF abordou um Fiat/Strada. Durante a abordagem, o condutor relatou ter adquirido o automóvel há cerca de um ano, como forma de pagamento de uma negociação envolvendo 20 sacas de café.

Na vistoria minuciosa aos sinais identificadores do veículo, os policiais verificaram que não havia indícios visíveis de adulteração no chassi e no motor. Contudo, a análise de outros elementos remanescentes de identificação permitiu constatar que o carro possuía uma placa original com registro de roubo, ocorrido em 1º de dezembro de 2016, no município da Serra/ES.

Diante da confirmação, o motorista foi encaminhado ao plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares para prestar esclarecimentos. O veículo e os documentos foram entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Fonte: PRF ES