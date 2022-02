Redação 1Bilhão Educação Financeira Após nova alta da Selic, Brasil é o país com maior taxa de juros

O Brasil voltou a ser o país com a maior taxa de juros do mundo, segundo ranking divulgado pela MoneYou e pela Infinity Asset Management. O país já tinha ocupado a liderança em outubro do ano passado, mas foi ultrapassado pela Turquia, que agora caiu para a 8ª posição.

A novidade vem após a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central de elevar a Selic para 10,75% ao ano em sua última reunião, realizada nestas terça (1º) e quarta-feira (2). Com isso, os juros reais atingiram 6,41% ao ano.

Os juros reais são calculados substraindo-se a inflação prevista para os próximos 12 meses, que é de 5,38%, segundo o Boletim Focus.

Ranking de juros reais

Brasil: 6,41%; Rússia: 4,61%; Colômbia: 3,02%; Chile: 2,09%; México: 1,99%; Indonésia: 1,09%; Hungria: 0,52%; Turquia: 0,37%; Malásia: 0,22%; República Checa: 0,02%; Índia: -0,01%; África do Sul: -0,01%; China: -0,16%; Filipinas: -0,51%; Japão: -0,81%; Tailândia: -1,06%; Suíça: -1,09%; Hong Kong: -1,15%; Coreia do Sul: -1,16%; Cingapura: -1,51%; Reino Unido: -1,56%; Israel: -1,60%; Nova Zelândia: -1,67%; Austrália: -2,04%; Dinamarca: -2,06%; Canadá: -2,07%; Portugal: -2,16%; Grécia: -2,25%; Polônia: -2,52%; França: -2,64%; Bélgica: -2,97%; Suécia: -1,20%; Áustria: -3,06%; Itália: -3,11%; Holanda: -3,11%; Taiwan: -3,15%; Alemanha: -3,39%; Espanha: -3,67%; Estados Unidos: -4,90%; Argentina: -14,47%.

Já em relação aos juros nominais, que levam em conta a inflação, o Brasil fica na terceira posição, somente atrás de Argentina e Turquia.

Ranking de juros nominais