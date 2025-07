Após morte da amiga preta Gil, Carolina Dieckmann faz homenagem emocionante

Carolina Dieckmann fez uma homenagem emocionante à amiga Preta Gil, que faleceu neste domingo (20), Após uma longa batalha contra um câncer do intestino com metástase

Nas redes sociais, a atriz, que estava em Nova York, escreveu do aeroporto:“Eu não sei o que dizer… tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você… Te fazer carinho incessantemente nesses últimos quatro dias, estar tão perto, com você… foi o maior presente do mundo. O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou… e eu vim. … Descansa, meu amor. Como você lutou… Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro.”

Ela também aproveitou o Dia do Amigo (20/07), para postar uma linda foto das duas, dizendo: “Preta é meu colo e também quem é dona do meu… nossa irmandade é transbordamento” Na manhã desta segunda (21), Carolina desembarcou em Guarulhos procedente dos EUA, ainda visivelmente abalada, após passar os últimos dias ao lado da cantora.