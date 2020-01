Após Moro confirmar ida ao “Roda Vida”, Glenn pede Intercept Brasil no painel

Faltando pouco menos de uma semana para o início da nova edição do “Big Brother Brasil”, a coluna traz, com exclusividade, alguns spoilers do que deve rolar no reality. A começar pelas etiquetas das malas dos participantes que têm a temática de estrelas (foto).

Leia também: Ex-BBB dá cantada em Grazi Massafera no Instagram: “Combinamos mais”

arrow-options Fabia Oliveira BBB 20

Todo mundo já sabe que o ” BBB 20″ terá pessoas anônimas, como de costume, mas metade do elenco que contará com 18 participantes, será composto por nomes famosos, entre eles, influenciadores digitais e ex-participantes do reality da Globo . O que ninguém contou ainda e a coluna adianta agora é que as celebridades não disputarão os paredões com os competidores até então desconhecidos pelo grande público. Inicialmente, os famosos ficarão separados dos anônimos por um muro e só terão contato depois que o muro “cair”.

Leia também: “BBB Celebs”: Seis famosos que poderiam participar da nova versão do reality

Outra novidade é que a decoração da casa será uma homenagem às 19 edições anteriores do reality . A sala terá o tema “Selva”, a cozinha “Gelo”, um dos quartos será o tema “Nuvem”, o outro “Vila” e o banheiro “Praia”. Do lado de fora, naquele caminho para a porta de saída da casa, estão previsas estrelas parecidas com as da calçada da fama, em Hollywood, contendo os nomes dos 19 campeões do reality.

Com a volta da xepa, a casa terá duas cozinhas, sendo uma dentro da casa e outra do lado de fora. A ida para o famoso ‘Tá com nada’ só acontecerá no caso de desperdício de água. Um dos monstros da semana se chamará ‘Bate Panela da Tina’, em homenagem à participante do “Big Brother 2” que saía batendo panela pela casa. Outro monstro estudado para atormentar os brothers será o “Maria Eugênia”, aquela boneca do Kléber Bambam da primeira edição. A boneca terá 1,5m.

arrow-options Fabia Oliveira BBB 20

Leia também: “BBB 20” terá ex-participantes, revela Boninho

Nos bastidores comenta-se que as características de um dos visitantes famosos a aparecer no ” BBB ” casa seria um surfista de ondas grandes. A coluna perguntou a Pedro Scooby se esse surfista seria ele e recebeu um não como resposta. Scooby, inclusive, está em Portugal pegando ondas enormes em Nazaré.