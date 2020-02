Após marcar encontro pelo whatsapp menina de 14 anos é estuprada e morta

Uma adolescente identificada como Bárbara Ribeiro dos Santos de apenas 14 anos de idade, foi encontrada morta, em uma estrada na Ferreira Gomes, no estado do Amapá.

De acordo com informações dos policiais que investigaram o caso, a menina havia marcado um encontro via Whatsapp.

Segundo informações do IML, no corpo de Bárbara havia sinais de espancamento, a menina foi estuprada e encontrada com o vírus do HIV após exames sanguíneos.

Seu pai João Batista Ribeiro Sousa, disse que Bárbara tinha saído de casa, às 20h de sexta-feira (21), e não tinha retornado para residência onde mora.

Conforme informações, o corpo da adolescente morta, foi encontrado por populares no sábado (22), que logo após acionaram a polícia.

O instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.

(*Portal Amazon News)