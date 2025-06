Após lua de mel em Dubai, Hulk e esposa comemoram 1 ano da filha: ‘Dia de celebrar’

O jogador do Atlético Mineiro Hulk, de 38 anos, e a esposa, a médica e influenciadora Camila Ângelo, de 35, que nos últimos dias estavam curtindo a lua de mel em Dubai, celebraram, nesse domingo (22), o primeiro aninho da filha caçula, Aisha, com uma festança daquelas com tema da Hello Kitty, em Campina Grande, na Paraíba, terra natal do atleta.

“Hoje o céu de Campina Grande ganhou um novo tom de rosa: é dia de celebrar o 1º aninho da Aisha! Criamos um universo inspirado na Hello Kitty, personagem que atravessou gerações com delicadeza e doçura.”, comentou. “Criada no Japão em 1974, ela representa laços afetivos, gentileza e a magia de falar com o coração assim como a Aisha, que sorri com os olhos e encanta com sua presença”, completou a empresa responsável pela produção da celebração. Confira: