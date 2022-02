Reprodução: cnn Após liberação, pista central da Marginal Tietê registra lentidão

Após a liberação para a circulação de carros na tarde de quinta-feira (3), a pista central da Marginal Tietê apresentou lentidão na manhã desta sexta-feira (4), no sentido da rodovia Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há registro de pontos de parada entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Ó.

Já pela expressa também foi verificado trânsito lento entre a rodovia dos Bandeirantes e a ponte da Freguesia do Ó no sentido da Ayrton Senna.

Liberação após acidente

A pista central da Marginal foi liberada às 17 horas desta quinta-feira. Após análise, a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avaliaram que havia condições de segurança para a liberação.

O acidente

Um desmoronamento em uma obra da Linha-6 Laranja do Metrô, na manhã da última terça-feira (1) fez uma cratera surgir ao lado da obra, ao lado da Marginal. Por conta do acidente, parte do asfalto da pista cedeu e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna.

O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri e, segundo o governo, foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto. Por conta do acidente, as pistas laterais da via foram interdidatas ainda na terça-feira. O rodízio municipal também foi suspenso.