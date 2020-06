Após investigação na Suíça, homem é condenado por pornografia infantil no Estado

Iniciativa busca ajudar no fortalecimento dos negócios ligados à cadeia produtiva do turismo na bacia do rio Doce

Empreendedores e trabalhadores do setor do turismo com atuação em municípios mineiros e capixabas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, (MG) terão acesso gratuito a capacitação, por meio de cursos on-line gratuitos. O objetivo é orientá-los a encontrar e construir alternativas para enfrentar o atual momento de pandemia, assim como retomar as atividades quando esse período passar, por meio do desenvolvimento de negócios locais.

Os cursos à distância abordarão os seguintes temas: Turismo e Competitividade, Comunicação e Marketing Digital e Plano de Negócio e Gestão Financeira. Cada curso terá dez videoaulas, que serão disponibilizadas por meio de uma plataforma de educação a distância durante três meses. O acesso às aulas pode ser feito por celular, computador ou tablet.

“Os cursos são oportunidades para os empreendedores realizarem capacitações, acessarem informações novas, trazê-las para dentro do empreendimento e ampliarem a visão do negócio e as formas de gestão”, diz Regiane Assis, analista do Programa de Promoção da Recuperação da Qualidade de Vida e Turismo.

A iniciativa, que faz parte do Projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo Turístico da Fundação Renova, tem como público-alvo empreendedores e funcionários de hotéis, pousadas, agências, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de produtos artesanais, ateliês e comércios nos municípios ao longo da bacia do rio Doce. Pessoas interessadas no setor também poderão se inscrever.

“Queremos alcançar os empreendedores e seus funcionários, mas as pessoas que não são da área e têm interesse em se capacitar para, futuramente, ingressar na cadeia produtiva do turismo também são bem-vindas”, afirma a analista.

Inscrições

As inscrições para os cursos estão abertas no endereço www.vianadepaula.com.br. Para assistir às aulas, o participante deve acessar o site, fazer o cadastro e preencher o formulário.

Ao longo dos três meses em que os cursos ficarão disponíveis na plataforma, o participante poderá realizar todas as capacitações ou somente aquelas que forem de seu interesse. A partir do momento em que cada curso é iniciado, o aluno terá 10 dias para assistir às aulas e ter acesso ao certificado.