Após incidente com Tarcísio, Haddad diz ‘repudiar qualquer violência’

Em entrevista a jornalistas, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) falou sobre o tiroteio em Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, que interrompeu a agenda de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na manhã desta segunda-feira (17). Ao ser questionado pela imprensa, o petista demonstrou surpresa e disse que não sabia do ocorrido.

“Estou fazendo uma campanha de paz e muito respeitosa. Fui ao debate da Band e todas as pesquisas mostraram uma vitória expressiva da minha campanha sobre a dele. Eu nunca faltei com educação e respeito com ninguém. Nunca faltei com respeito ao meu adversário”, afirmou Haddad .

“Eu repudio toda e qualquer forma de violência. Isso vale para 18, para 20, para 22…”, disse ele. “Sempre trabalhei no campo da dignidade da política, da contribuição com propostas. É assim que eu tenho me portado desde que eu entrei na vida pública. É a quarta campanha que eu faço sem nenhum incidente e vou permanecer sendo educado e falando com a população. E não me recusando a debater com meu adversário”, continuou.

Na manhã de hoje, um tiroteio interrompeu a visita de Tarcísio à comunidade . O candidato e membros de imprensa que acompanhavam a agenda de campanha chegaram a ficar abaixados em uma sala no local para se proteger.

O candidato, jornalistas e apoiadores se esconderam em um prédio na comunidade. A PM informou que um suspeito foi baleado.

Tarcísio deixou o local acompanhado de seguranças e escoltado por uma van blindada.

Nas redes sociais e em entrevista à CNN Brasil , ele alegou ter sido atacado . Segundo Tarcísio, homens armados tentaram invadir o local em que ele estava com sua equipe.

O ocorrido, no entanto, ainda é investigado pela Polícia Civil para apurar se o ataque foi direcionado ao candidato ou não.

Pelas redes sociais, o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que as forças de segurança e investigação vão trabalhar para entender a dimensão do tiroteio .

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) deve fornecer mais informações sobre o caso em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde de hoje.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) também comentou o episódio e disse que “tudo é preliminar ainda” . “Não quero me antecipar”, afirmou, em entrevista a jornalistas. “O evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal de que ele deve se preocupar ainda mais com sua segurança”, acrescentou.

Tarcísio e Haddad disputam o segundo turno das eleições 2022 no próximo dia 30 de outubro para o Governo de São Paulo. No primeiro turno, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tarcísio recebeu 42,32% dos votos, enquanto o petista marcou 35,70% .

