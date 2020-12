Após ignorar convite de Anitta, ator de “365 Dias” curte música da cantora

Instagram/Reprodução Michele Morrone se empolga ao som de Anitta

Michele Morrone, que protagoniza do filme erótico “365 Dias “, surpreendeu ao aparecer em um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (2) empolgado ao som de Anitta. O galã de 29 anos, que conquistou corações como o mafioso sedutor Massimo, publicou um Story ouvindo a música Bola Rebola, feat da cantora com J. Balvin, MC Zaac e Tropkillaz.

Impossível não lembrar que em agosto, Anitta mandou uma mensagem para Morrone, pedindo para conhecê-lo. A cantora fez ainda um convite para o ator participar de um show que ela fez com Fred de Palma na Itália, mas não recebeu resposta.

“Para ser honesto, me falaram que ela tinha me marcado no Instagram, mas eu não percebi porque eu recebo muitas mensagens durante o dia e sou tagueado por muitas pessoas. Eu não sabia quem era a Anitta antes disso, mas daí procurei no Spotify e YouTube e vi que ela era uma grande artista no Brasil”, disse ele, entrevista para a Quem.