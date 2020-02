Após histórico de exclusão, Abercrombie apresenta modelos plus-size e LGBTQ+

A marca de roupas norte-americana Abercrombie & Fitch lançou uma campanha com modelos plus-size que trata de temas como empoderamento e igualdade LGBTQ+ e de gênero. A campanha vem após um longo histórico de exclusão gerado pela marca.

Em seu perfil no Twitter , a Abercrombie introduziu os modelos que estrelarão a campanha da fragrância Fierce, relançada em 2019. Além de modelos plus-size, a marca também traz ativistas, artistas e atletas influentes como Megan Rapinoe e Scout Bassett , atleta paralímpica.

INTRODUCING: THE FIERCE FAMILY

There’s no one way to be Fierce. Discover six distinct scents, all related yet all uniquely different—each represented by a member of our amazing 2020 cast. #FACEYOURFIERCE pic.twitter.com/aSnG9iyWqg

— Abercrombie & Fitch (@Abercrombie) February 6, 2020