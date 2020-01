Após fracasso como influencer, Ex-BBB trabalha como motoboy

É comum que após o “Big Brother Brasil” (BBB) alguns participantes busquem novas carreiras, uma das mais cobiçadas atualmente é a de digital influencer. Todavia, nem todos alcançam sucesso no ofício.

Leia também: “BBB 20” terá ex-participantes, revela Boninho

arrow-options Divulgação Douglas Ferreira

Este é o caso de Douglas Ferreira , que participou da 15ª edição do ” BBB “. Ele foi eliminado com 63% de rejeição após declarar no reality show que teria agredido um ex-namorada.

Leia também: Spoiler! Novos detalhes sobre o “BBB 20” vem à tona

Ao Notícias da TV , Douglas Ferreira falou sobre o fracasso como influenciador. “Financeiramente falando, a minha vida continua igual. Nunca foi uma vida ruim. Mas é uma vida que continua igual. Reassumi meu trabalho como motoboy”.

Leia também: Youtuber de Brasília vai participar do “Big Brother Brasil”

Na próxima terça-feira (21) estreia a 20ª edição do ” BBB “. Apesar de spoilers e rumores apontarem renovações em diferentes pontos do reality show, uma coisa é certa: Tiago Leifert continua no comando da atração.