Após fotos de beijo vazarem, ex-ficante fala sobre Gusttavo Lima

Reprodução Alice Felis





O caso de Alice Felis, a modelo transexual espancada dentro do seu apartamento, em Copacabana, no Rio de Janeiro, comoveu toda a internet, e com MC Mirella não foi diferente. A funkeira contou que não conseguia parar de pensar na dor e no sofrimento que a modelo estava passando e resolveu ajudá-la.

“Eu nem consegui dormir direito, aquilo embrulhou meu estômago. Como alguém pode fazer isso com outra pessoa, ainda mais a Alice, tão pequena e indefesa? Eu a procurei no Instagram e me propus a ajudar no que ela precisasse. Liguei para o meu dentista, Paulo Antonioli, e para o médico que fez minha cirurgia do nariz, Frederico Keim, e eles prontamente me atenderam. Essa foi uma forma que encontrei de ajudar essa princesa”, disse Mirella à coluna.

O tratamento oferecido pela cantora custará em torno de R$ 150 mil, e contemplará cirurgia plástica das cicatrizes no rosto, correção do nariz e lentes de contato em todos os dentes de Alice. E não parou por aí: ao descobrir que as duas usam o mesmo número de roupas e sapatos, a MC também decidiu presentear a modelo com algumas de suas peças.

Além disso, Mirella gravará um clipe com a participação da modelo. “Alice me disse que estava muito triste porque não podia sorrir. Agora ela vai sorrir ainda mais linda. Nós duas juntas vamos gravar uma música muito incrível e ela vai arrasar muito. Isso é o mínimo que eu poderia fazer”, contou.