Após flagra na praia, Mulher Melão posa de biquíni e máscara, e diz “seguir normas da OMS”

Dias depois de ter sido flagrada tomando sol da praia da Barra da Tijuca, Renata Frisson, a Mulher Melão, disse estar cumprido a quarentena. Mostrou a seus admiradores e seguidores um registro em que está de biquíni e de máscara no rosto. Isso para, segundo ela, não descumprir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“De quarentena e seguindo as normas da OMS”, afirmou ela, junto à imagem em que surge com a máscara, cujo desenho lembra parte de uma caveira, e com o biquíni na cor preta, coberto por um tecido transparente. Melão aparece sentada e de costas.

Os fãs da bela elogiaram o registro feito por ela: “Você é simplesmente um espetáculo”; elogiou um fã. “Maravilhosa demais”, comentou outro sobre Melão, que ostentou madeixas loiras e mais longas.

Semana passada, Melão foi flagrada na areia da praia tomando sol, durante o período de quarentena.A orla estava vazia, na ocasião.